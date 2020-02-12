В Крыму завершилась трудовая акция «Крымский студенческий десант РСО»

Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», стартовав 29 января, продлилась десять дней. И этот период, говорят организаторы проекта, оказался весьма плодотворным. Основные реализованные мероприятия:

Благоустройство территорий памятников и братских захоронений воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

Проведение открытых уроков в школах;

Помощь пожилым людям;

Привели в порядок скверы и парки.

Итоги акции в цифрах:

Более 120 студотрядовцев, 5 отрядов, 10 дней работы, 10 муниципальных образований Республики Крым, 23 населенных пункта, 18 памятников и 28 братских захоронений воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., благоустроены и убраны 14 скверов и парков, посещены 28 школ и проведены 62 урока по профориентации, конфликтологии и «урокам мужества», посвященным основным событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 1000 улыбок и слов благодарности. И это только часть всего того, что случилось за десять дней Крымского студенческого десанта РСО, — озвучили трудовую статистику в Крымском региональном штабе РСО.

Что касается эмоций, то:

Крымский студенческий десант РСО позволяет увидеть, как живут другие люди, понять важность добровольчества, получить настоящее удовольствие от сделанного доброго дела, искренне радоваться каждому дню. Сейчас завершен очередной этап акции, но на этом добрые дела студотрядовцев не заканчиваются. Мы начинаем подготовку к Десанту Победы, который пройдет в апреле этого года, — поделилась своими впечатлениями участник акции Елизавета Савченко.

Это уникальная возможность переосмыслить свою жизнь, найти друзей, сплотиться с другими отрядами и стать одним целым, можно сказать, единым механизмом движения Российских Студенческих Отрядов. Эти моменты вдвойне бесценны, если царит атмосфера уюта, например, когда после тяжелого трудового дня, твои друзья всегда могут напоить вкусным травяным чаем в дороге и согреть душу песнями под гитару, — рассказала о своем участии в акции комиссар ОСД «Аю-Даг» Гульнара Рамазанова.

СПРАВКА: Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» – это масштабная добровольческая акция, в которой участвуют бойцы студенческих отрядов со всей страны. Снежный десант РСО направлен на проведение добровольческих акций по благоустройству населенных пунктов, оказание помощи людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, профориентационную работу со старшеклассниками в школах для определения их будущего профессионального выбора, популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи. В Снежном десанте РСО в 2020 году в масштабах страны принимают участие бойцы студенческих отрядов из более чем 54 регионов Российской Федерации, объединяя более семи тысяч добровольцев.

В Республике Крым данная акция прошла при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».