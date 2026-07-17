В Крыму завершили газификацию села Фрунзе

В рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заключенного между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым, в Первомайском районе завершены работы по газификации села Фрунзе, – сказано в сообщении.

Уточняется, что на эти цели из бюджета города Москвы выделено 57,5 млн рублей. В июле этого года в селе введено в эксплуатацию более 10,5 км уличных сетей газоснабжения. Таким образом, у каждого местного жителя появилась возможность пользоваться голубым топливом.

Также в настоящее время завершается строительство сетей газоснабжения сел Октябрьское, ведутся работы по строительству уличных сетей газоснабжения села Степное Первомайского района, – добавили на предприятии.

С 2014 года в Крыму газифицировано более ста населенных пунктов, без газа остаются около 450, сообщал ранее глава Минтопэнерго РК Владимир Воронкин.

источник: РИА Новости Крым