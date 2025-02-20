В Крыму завершили монолитные работы в строящемся корпусе санатория «Днепр»

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации завершили монолитные работы в новом спальном корпусе санатория «Днепр» Федеральной налоговой службы России. Объект строится в 16 км от Ялты, в пгт. Гаспра в старинном парке регионального значения Харакс. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Общая площадь строящего корпуса превышает 9,5 тыс. кв. метров. К настоящему времени строители уже возвели восемь надземных этажей нового корпуса, а также один подземный этаж. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству наружных стен и внутренних перегородок, монтажу инженерных систем и отделке ряда внутренних помещений. Завершить строительство нового корпуса санатория планируется в 2025 году», – рассказали в пресс-службе «Единого заказчика».

Там также добавили, что ключевая особенность нового здания – это его внешний вид, представляющий собой сложную геометрическую форму, которая будет гармонично сочетаться с окружающим ландшафтом местности.

В новом спальном корпусе появятся однокомнатные и двухкомнатные двухместные номера, каждый из которых будет оснащен санузлом и балконом. Также в здании будет расположена столовая, хозяйственно-бытовые, служебные и административные помещения.

На прилегающей территории нового корпуса строители создадут комфортную среду для посетителей: обустроят удобные проезды, освещенные пешеходные дорожки и комфортные прогулочные зоны.

Санаторий «Днепр» ФНС России специализируется на лечении заболеваний в области кардио-пульмонологии, неврологии, стоматологии и травматологии-ортопедии. На его территории расположены старинный реликтовый парк, лечебная база, спортивная инфраструктура и крытый бассейн с морской водой.

Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках комплексной государственной программы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

источник: пресс-служба ППК «Единый заказчик»

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