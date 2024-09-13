В Крыму завершили работы по ремонту 7-ми участков автодорог по нацпроекту

Очередным ярким примером этого года становится завершение участков дорог Глубокий Яр — Скалистое, Казанки – Почтовое, Бахчисарай – Белокаменное, Опушки – Соловьёвка и 3-х участков автодороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью. Дороги в течение многих лет нуждалась в капитальном ремонте. Неровное покрытие, выбоины, отсутствие четкой разметки — все это создавало опасность для автомобилистов и существенно затрудняло передвижение.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», дороги Крыма получили вторую жизнь. Дорожники завершили обширный комплекс ремонтно−восстановительных работ. В частности — устройство выравнивающего слоя, укладку асфальтобетонного покрытия и устройство покрытия тротуаров. Завершаются работы по нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Улучшение дорожной инфраструктуры делает жизнь в регионе более комфортной и обеспечивает лучшие условия для жителей и гостей Крыма. Крымские дороги преображаются: новые мосты, обходы городов, капитальный ремонт старых дорог — всё это делается в рамках национального проекта.

В опорную дорожную сеть Крыма включены существующие, перспективные маршруты и приоритетные направления. В рамках развития дорожной деятельности на плановый период до конца 2024 года запланировано приведение к нормативному состоянию 208,9 км опорной сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.

На выполнение дорожных работ по приведению к соответствующим нормативным требованиям автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений предусмотрено 6 млрд. 980 млн. руб.

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму — это не только улучшение дорожной инфраструктуры, но и важный шаг на пути к улучшению качества жизни всех жителей полуострова.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)