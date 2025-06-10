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В Крыму завершили работы по яровому севу полевых культур
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму завершили работы по яровому севу полевых культур

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:17 10.06.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в совещании под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева о ходе сезонных полевых работ. Как отметил Дмитрий Патрушев, в России стартовала уборочная кампания – урожай зерна по итогам 2025 года составит не менее 135 млн тонн, что больше, чем годом ранее.

К уборке зерновых постепенно приступают аграрии Республики Крым. Прошу руководство регионов удостовериться, что для штатного проведения уборочной люди на местах обеспечены всем необходимым. Исходя из текущей ситуации, мы можем рассчитывать на достойные сборы по основным культурам, – сказал Заместитель Председателя Правительства России.

Так, в рамках своего доклада о ходе сезонных полевых работ в республике Сергей Аксёнов сообщил о том, в Крыму завершены работы по яровому севу полевых культур урожая 2025 года.

Общая площадь ярового сева составляет больше 263 тыс. га, из них более 120 тыс. га – технические культуры и 84 тыс. га – зерновые и зернобобовые. Овощи и картофель займут площадь около 9 тыс. га, – проинформировал Глава Крыма, добавив, что аграрии обеспечены семенами в полном объеме.

Вместе с тем Сергей Аксёнов отметил, что в республике уже 5 июня приступили к уборке озимых зерновых культур.

В текущем году созревание ячменя произошло раньше срока из-за отсутствия осадков. В целом уборка производится на площади более 540 тыс. гектаров, участвует 1 000 единиц техники. Топливом также полностью обеспечены, потребность составляет порядка 13,5 тыс. тонн дизеля и чуть больше 2 тыс. тонн бензина. Сил и средств для завершения работ в установленные сроки достаточно, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов выразил признательность лично вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, а также Правительству РФ и Министерству сельского хозяйства РФ за содействие по всем возникающим вопросам.

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В ходе совещания с докладами выступили Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, представители АО «Росагролизинг», другие.

В мероприятии также принял участие министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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