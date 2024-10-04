В Крыму завершили ремонт 8 участков дороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью

Ремонт данных участков дороги выполнен для обеспечения комфортного и безопасного движения транзитного транспорта и имеет исключительно важное значение для местных жителей.

Дорожники уже завершили комплекс ремонтных работ. Также завершаются работы по устройству дорожной разметки и знаков.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым ремонтируются различные участки дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе, ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Куйбышева и Объездной дороги в Симферополе, участки дорог Саки−Орловка, Керчь−Войково, Бахчисарай−Белокаменное, Золотое Поле−Курское, Белогорск−Межгорье, мостовые сооружения Таврида−Железнодорожное, Красногвардейское−Нижнегорский, Таврида−Джанкой−Красноперекопск и другие.

Общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2024 год составляет около 6 млрд. рублей. К реализации запланировано 53 объекта, в том числе, 28 автомобильных дорог протяженностью более 200 км, 25 мостов и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 пог.м. Работы ведутся на всех объектах. Заказчиком является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

источник: по информации пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым