В Крыму завершили республиканскую акцию #Донор91

В Республике Крым завершилась республиканская акция #Донор91 – это добровольческий проект направленный на популяризацию донорского движения на полуострове. Проект, ориентированный на молодежь от 18 до 35 лет и людей в возрасте до 60 лет, успешно привлек внимание жителей Крыма.

В ходе реализации акции прошли выезды в средние профессиональные и высшие учебные заведения по всей республике, включая города Алушта, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, и Ялта. В ходе мероприятий проводились встречи с потенциальными донорами и врачами, стимулируя интерес к добровольному донорству. Республиканская акция #Донор91 приобрела особое значение в контексте нашего региона, находящегося под воздействием сезонных заболеваний и в период специальной военной операции. В такие времена поддержка доноров становится критически важной для обеспечения медицинской помощи тем, кто находится в зоне риска.

Благодаря студентам участвующих в этой акции, наше крымское общество продемонстрировало, что помощь нужна всегда, особенно в сложных временах. Это не просто акция, это проявление человечности и заботы о судьбе наших соседей и соотечественников. Спасибо каждому донору, чья щедрая поддержка делает наше общество сильнее и более устойчивым в условиях вызовов и кризисов, – отмечает руководитель Крымского регионального отделения «Российский студенческих отрядов» Владимир Кайданский.

Важным достижением акции стало привлечение более 160 потенциальных и постоянных доноров со всего Крыма к сдаче крови и ее компонентов. Этот коллективный шаг жителей республики направлен на поддержку тех, кто нуждается в жизненно важных медицинских процедурах.

Участвовать в акции #Донор91 –это не только дело чести, но и возможность реально помочь тем, кто сталкивается с трудностями. Каждая капля крови, которую мы сдали, может стать лучиком надежды для тех, кто борется с болезнями. Я горжусь тем, что могу внести свой вклад в поддержание жизни в нашем регионе, – говорит командир студенческого сервисного отряда «Нова» Евгения Боровицкая.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»