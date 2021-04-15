Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | В Крыму завершилось учение МЧС. Его финалом стала «ликвидация лесного пожара»

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму завершилось учение МЧС. Его финалом стала «ликвидация лесного пожара»

В Крыму завершилось учение МЧС. Его финалом стала «ликвидация лесного пожара»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:18 15.04.2021

В Крыму завершились комплексное командно-штабное учение. На его последнем этапе спасатели МЧС России во взаимодействии с иными органами управления и силами территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС отработали вопрос ликвидации последствий лесного пожара.

В Крыму завершилось учение МЧС. Его финалом стала «ликвидация лесного пожара»

Согласно легенде, в районе Симферопольского водохранилища из-за неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц произошло загорание лесной подстилки. В связи с поздним обнаружением и сложностью рельефа горной местности, а также наличием большого количества сухой растительности и усилением ветра площадь пожара стремительно увеличилась до 25 га, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

В Крыму завершилось учение МЧС. Его финалом стала «ликвидация лесного пожара»

Спасателями МЧС России во взаимодействии с органами управления территориальной подсистемы РК РСЧС была проведена операция по спасению группы туристов из двух человек, а также приняты меры по ликвидации условного лесного пожара и защиты населенного пункта, прилегающего к лесному массиву, а также социально значимого объекта, расположенного на территории населенного пункта.

В Крыму завершилось учение МЧС. Его финалом стала «ликвидация лесного пожара»

Всего в третьем этапе командно-штабного учения приняли участие от территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС 233 человека и 41 единица техники, в том числе от МЧС России — 135 человек личного состава и 22 единицы техники.

В Крыму завершилось учение МЧС. Его финалом стала «ликвидация лесного пожара»

Крупномасштабное командно-штабное учение МЧС России относится к категории превентивных мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС и уменьшение количества людей, пострадавших в них. Подобные мероприятия позволяют своевременно разрабатывать различные методы реагирования на новые риски, внедрять инновационные технологии при оказании помощи населению и сводить к минимуму время реагирования и принятия управленческих решений в реальных кризисных ситуациях, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

В Крыму завершилось учение МЧС. Его финалом стала «ликвидация лесного пожара»

Фото: ГУ МЧС России по РК.

В Крыму завершилось учение МЧС. Его финалом стала «ликвидация лесного пожара»

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.