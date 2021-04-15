В Крыму завершилось учение МЧС. Его финалом стала «ликвидация лесного пожара»

В Крыму завершились комплексное командно-штабное учение. На его последнем этапе спасатели МЧС России во взаимодействии с иными органами управления и силами территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС отработали вопрос ликвидации последствий лесного пожара.

Согласно легенде, в районе Симферопольского водохранилища из-за неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц произошло загорание лесной подстилки. В связи с поздним обнаружением и сложностью рельефа горной местности, а также наличием большого количества сухой растительности и усилением ветра площадь пожара стремительно увеличилась до 25 га, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Спасателями МЧС России во взаимодействии с органами управления территориальной подсистемы РК РСЧС была проведена операция по спасению группы туристов из двух человек, а также приняты меры по ликвидации условного лесного пожара и защиты населенного пункта, прилегающего к лесному массиву, а также социально значимого объекта, расположенного на территории населенного пункта.

Всего в третьем этапе командно-штабного учения приняли участие от территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС 233 человека и 41 единица техники, в том числе от МЧС России — 135 человек личного состава и 22 единицы техники.

Крупномасштабное командно-штабное учение МЧС России относится к категории превентивных мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС и уменьшение количества людей, пострадавших в них. Подобные мероприятия позволяют своевременно разрабатывать различные методы реагирования на новые риски, внедрять инновационные технологии при оказании помощи населению и сводить к минимуму время реагирования и принятия управленческих решений в реальных кризисных ситуациях, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по РК.