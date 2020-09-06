В Крыму завершился фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ»

Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» в Крыму, стартовав 2 сентября, завершился 6-го.

В событии приняли участие 2000 молодых творцов. За 5 дней на на территории арт-кластера побывало 3000 зрителей. Более 250 мероприятий прошло на площадке фестиваля и более 2000 стримов и концертов во дворах – по всей России в рамках проекта «Таврида рядом». Победители грантового конкурса получили финансовую поддержку на общую сумму 15 млн рублей, а онлайн-трансляции ключевых мероприятий фестиваля набрали более 11 млн просмотров, — рассказали в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

Хроника событий фестиваля фестивалей:

В этом году «Таврида – АРТ» стала огромной съемочной площадкой масштабного шоу-концерта «Таврида вдохновляет». Благодаря проекту талантливые молодые артисты смогли выступить вместе с популярными российскими исполнителями. В дуэте спели: Юлианна Караулова и Александр Кудинов, Леонид Агутин и Илья Аноприев, Полина Гагарина и Глеб Мелентьев, Сергей Лазарев и Анастасия Пашинова, Клава Кока и Марк Безроднов, ST и TARA V, МОТ и Полина Запольская, Гарик Сукачев и Любовь Павлушина. Вместе с детским хором участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» спела Диана Арбенина. Локациями для их творческих коллабораций стали 10 сцен вблизи знаковых арт-объектов. «Таврида – АРТ» объединила на своей площадке такие культовые фестивальные события страны, как Koktebel JazzParty, Rap Koktebel, «Усадьба Jazz» и «Новая волна».

Молодые творцы приняли участие в масштабных перформансах, среди которых: «Живые краски триколора», посвященный 75-летию Победы; «Мы вместе», объединивший сотни деятелей культуры и искусств; «Танцующие холмы», ожививший неподвижные склоны арт-кластера; а также этнический перформанс «Феникс» и другие.

Яркими событиями фестиваля стали модный показ молодых российских дизайнеров, выставка современного искусства Tavrida Constans и парад маломерных судов, на котором разыграли 1 млн рублей. Его победителями стали владельцы галеры «Таврида» из г. Судак и учебной парусной шхуны «Святая Татьяна». Вне конкурса в параде принял участие и трехмачтовый фрегат «Херсонес».

В рамках фестиваля была запущена самая масштабная офлайн- и онлайн-кастинг-платформа в России. На площадке состоялось 5 офлайн- и 104 онлайн-отбора, по результатам которых более 20 молодых творцов прошли на следующий этап проектов «Нашествие», «Новая волна», «Dance Rеволюция» и «Высшая лига КВН», а победитель кастинга от «Эксмо-АСТ» получил право стать официальным голосом крупнейшего издательского холдинга России. Платформа продолжит работать в онлайне до 12 октября.

Благодаря ежедневным онлайн-трансляциям «Таврида LIVE» ключевые события фестиваля смогли увидеть более 11 млн человек. Помимо этого, в 73 регионах России прошел фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом», в рамках которого молодые творцы со всей страны провели более 2000 онлайн- и офлайн- культурных и образовательных мероприятий.

Также в рамках фестиваля прошел грантовый конкурс молодежных инициатив. Грантовую поддержку общей суммой 15 млн рублей получили 30 представителей 19 регионов России.

Фестиваль фестивалей завершился масштабным арт-шествием, в котором приняли участие более тысячи молодых творцов. Они прошли по территории арт-кластера в ярких костюмах разных стилей: в шествии соединились медузы и облака, фениксы и инопланетяне. На закрытии фестиваля зрители увидели яркое шоу с участием 300 дронов, которые воссоздали в ночном небе над арт-кластером образы арт-объектов «Тавриды», а затем выстроились в важные для каждого участника фестиваля слова: #МЫВМЕСТЕ и «Мир. Любовь. Искусство». А световое шоу представил Национальный чемпионат творческих компетенций ArtMasters – конкурс для звукорежиссеров, художников по свету, сценаристов, клипмейкеров, операторов и других представителей творческих профессий, которые остаются за кадром, но при этом делают колоссальную работу, — говорят в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

После отъезда участников фестиваля на территории арт-кластера «Таврида» продолжит свою работу форум молодых деятелей культуры и искусств: с 12 сентября по 10 октября здесь пройдут еще 4 творческие антишколы.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив