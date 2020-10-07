В Крыму завершился форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Крыму завершился 7 октября. В течение 90 дней прошло 15 творческих антишкол, участниками которых стало две тысячи молодых творцов из разных регионов России. Они встречались и общались с заслуженными деятелями культуры и искусства, делились своим опытом, разрабатывали совместные проекты и участвовали в грантовом конкурсе. Участниками форума стали деятели разных сфер культуры и искусства: музыка, литература, дизайн, архитектура, хореография, литература и мода.

В 2020 году “Таврида”, также, как и весь мир, трансформировалась под влиянием пандемии. Для соблюдения мер безопасности нам пришлось сократить количество участников образовательных площадок в два раза, это стало вызовом для нас. Но, с другой стороны, мы быстро адаптировались к новым реалиям и расширили свою аудиторию за счет форматов с включением Интернета. Мы провели 68 онлайн-трансляций, больше 6,5 миллионов просмотров собрали мероприятия всего форума. Для нас – это новое направление, в котором мы планируем развиваться, — генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Образовательная программа форума кроме традиционных форматов лекций, мастер-классов, мотивационных встреч и паблик-токов впервые включала онлайн-воркшопы, TED-чаты и антидискуссии.

Параллельно с культурной и образовательной программами на форуме прошел грантовый конкурс молодежных инициатив. В этом году молодые творцы могли получить до 1,5 млн рублей на реализацию своей идеи. Всего в рамках грантового конкурса в 2020 году победителями стали 94 человека, общая сумма грантовой поддержки – 89 млн 835 тыс рублей.

Одним из новшеств программы Форума стало вручение специальной премии для молодых деятелей современного искусства. По итогам форума 10 человек получили контракт на продюсерское сопровождение, возможность стажировки и интеграцию в крупнейшие российские и международные арт-проекты.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив».

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив