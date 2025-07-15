В Крыму завершился фестиваль семейного кино «ВОТЭТОФИЛЬМ»

Фестиваль стал ярким событием лета, объединив зрителей и профессионалов киноиндустрии на одной площадке. В уютной обстановке у моря зрители смогли насладиться любимыми фильмами и мультфильмами, встретиться с актёрами, режиссёрами и продюсерами, задать вопросы, сфотографироваться, пройтись по Красной дорожке и ощутить настоящую магию кинематографа.

В программу фестиваля вошли:

«Чебурашка» — самая кассовая картина в истории российского проката, тепло принятая публикой всех возрастов;

— самая кассовая картина в истории российского проката, тепло принятая публикой всех возрастов; «Манюня» — трогательный сериал о детстве, дружбе и семье;

— трогательный сериал о детстве, дружбе и семье; «Пальма 2» — продолжение истории о верности, любви и дружбе;

— продолжение истории о верности, любви и дружбе; советские анимационные шедевры «Царевна-лягушка» и «Летучий корабль» , ожившие на экране под звёздами;

и , ожившие на экране под звёздами; а также короткометражные и анимационные фильмы, наполненные светом и смыслом.

Почётными гостями фестиваля стали:

Олег Комаров — актёр театра и кино, звезда фильмов «Холоп», «Светофор» и десятков популярных сериалов;

— актёр театра и кино, звезда фильмов «Холоп», «Светофор» и десятков популярных сериалов; Максим Коновалов — актёр, известный по культовым фильмам «Бумер», «Чемпион», «Манюня» и другим;

— актёр, известный по культовым фильмам «Бумер», «Чемпион», «Манюня» и другим; Александр Метёлкин — актёр, ярко воплощающий образы героев в сказочных фильмах.

— актёр, ярко воплощающий образы героев в сказочных фильмах. Екатерина Темнова — исполнительница главной роли в сериале «Манюня», юная актриса, покорившая сердца зрителей;

— исполнительница главной роли в сериале «Манюня», юная актриса, покорившая сердца зрителей; Владимир Кондауров — режиссёр картины «Пальма 2»;

— режиссёр картины «Пальма 2»; Жан Просянов — главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», директор по развитию CHILL, продюсер.

«В этом году на фестиваль приехали зрители из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Челябинска, Воронежа, Севастополя и многих других городов. Участие в событии приняли как семьи с детьми, так и профессиональное сообщество кинематографистов. Такой интерес подтверждает рост популярности семейного кино в России», — отметили организаторы.

Также состоялись творческие встречи с артистами, мастер-классы, развлекательные мероприятия и интерактивные зоны для всей семьи.

«ВОТЭТОФИЛЬМ» — это диалог между поколениями и важная платформа для продвижения семейных ценностей через искусство. Фестиваль становится точкой притяжения для тысяч людей по всей стране.

Фестиваль проводится с 2019 года и входит в федеральную программу «Туризм и гостеприимство».

В 2025 году он прошёл при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Фото предоставлены организаторами фестиваля

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК