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В Крыму завершился фестиваль семейного кино «ВОТЭТОФИЛЬМ»
фото предоставлено организаторами фестиваля "ВОТЭТОФИЛЬМ" (источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК)

В Крыму завершился фестиваль семейного кино «ВОТЭТОФИЛЬМ»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:53 15.07.2025

С 10 по 13 июля в парке «Экстрим Крым» прошёл ежегодный фестиваль доброго семейного кино «ВотЭтоФильм». За четыре дня мероприятие собрало более 7 тысяч гостей — семей с детьми, молодёжи, киноманов и просто ценителей атмосферных вечеров под звёздным небом.

Фестиваль стал ярким событием лета, объединив зрителей и профессионалов киноиндустрии на одной площадке. В уютной обстановке у моря зрители смогли насладиться любимыми фильмами и мультфильмами, встретиться с актёрами, режиссёрами и продюсерами, задать вопросы, сфотографироваться, пройтись по Красной дорожке и ощутить настоящую магию кинематографа.

В программу фестиваля вошли:

  • «Чебурашка» — самая кассовая картина в истории российского проката, тепло принятая публикой всех возрастов;
  • «Манюня» — трогательный сериал о детстве, дружбе и семье;
  • «Пальма 2» — продолжение истории о верности, любви и дружбе;
  • советские анимационные шедевры «Царевна-лягушка» и «Летучий корабль», ожившие на экране под звёздами;
  • а также короткометражные и анимационные фильмы, наполненные светом и смыслом.

Почётными гостями фестиваля стали:

  • Олег Комаров — актёр театра и кино, звезда фильмов «Холоп», «Светофор» и десятков популярных сериалов;
  • Максим Коновалов — актёр, известный по культовым фильмам «Бумер», «Чемпион», «Манюня» и другим;
  • Александр Метёлкин — актёр, ярко воплощающий образы героев в сказочных фильмах.
  • Екатерина Темнова — исполнительница главной роли в сериале «Манюня», юная актриса, покорившая сердца зрителей;
  • Владимир Кондауров — режиссёр картины «Пальма 2»;
  • Жан Просянов — главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», директор по развитию CHILL, продюсер.
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«В этом году на фестиваль приехали зрители из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Челябинска, Воронежа, Севастополя и многих других городов. Участие в событии приняли как семьи с детьми, так и профессиональное сообщество кинематографистов. Такой интерес подтверждает рост популярности семейного кино в России», — отметили организаторы.

Также состоялись творческие встречи с артистами, мастер-классы, развлекательные мероприятия и интерактивные зоны для всей семьи.

«ВОТЭТОФИЛЬМ» — это диалог между поколениями и важная платформа для продвижения семейных ценностей через искусство. Фестиваль становится точкой притяжения для тысяч людей по всей стране.

Фестиваль проводится с 2019 года и входит в федеральную программу «Туризм и гостеприимство».

 В 2025 году он прошёл при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Фото предоставлены организаторами фестиваля

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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