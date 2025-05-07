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В Крыму завершился марафон финансовой грамотности. Охвативший более 300 участников

В Крыму завершился марафон финансовой грамотности. Охвативший более 300 участников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:42 07.05.2025

В Крыму завершился марафон финансовой грамотности, охвативший более 300 участников со всего региона. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В последние годы мы наблюдаем значительный рост интереса к финансовой грамотности, и это не случайно. Наша экономика становится все более сложной и разнообразной. Чтобы успешно адаптироваться к новым условиям, нам необходимо быть информированными и готовыми к вызовам, – цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Как рассказала вице-премьер, участниками мероприятий, посвящённых финансовой грамотности стали жители Симферополя, Евпатории, Феодосии, Ялты и пгт Раздольное, также к занятиям можно было присоединиться в онлайн-формате. Семинары проводились в крымских школах и университетах, дополнительно организованы вебинары для всех желающих.

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Напомним, марафон финансовой грамотности организован Центром «Мой бизнес» Республики Крым и проходит в рамках реализации нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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