В Крыму завершился очередной поток образовательного проекта «Школа экскурсоводов»
фото: пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

В Крыму завершился очередной поток образовательного проекта «Школа экскурсоводов»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:12 25.11.2025

В Крыму завершился восьмой поток образовательного проекта «Школа экскурсоводов», реализованный в этом году в инновационном формате креативной лаборатории. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В этом году участники проекта изучили методологию и самые результативные практики работы в сфере инклюзивного туризма Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Пензы. При этом основное внимание было сосредоточено на практической части, а именно разработке комплексного туристического продукта для участников СВО, находящихся на лечении и реабилитации в Крыму. При участии военнослужащих, участники проекта разработали 20 таких специализированных экскурсионных программ что позволило учесть их пожелания и особенности, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Как уточнила вице-премьер, по итогам реализации проекта в этом году 30 участников получили сертификаты об успешном прохождении курса.

Напомним, обучение проходит бесплатно, организовано Центром «Мой бизнес» при поддержке Совета министров Республики Крым в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

