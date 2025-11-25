В Крыму завершился очередной поток образовательного проекта «Школа экскурсоводов»

В этом году участники проекта изучили методологию и самые результативные практики работы в сфере инклюзивного туризма Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Пензы. При этом основное внимание было сосредоточено на практической части, а именно разработке комплексного туристического продукта для участников СВО, находящихся на лечении и реабилитации в Крыму. При участии военнослужащих, участники проекта разработали 20 таких специализированных экскурсионных программ что позволило учесть их пожелания и особенности, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Как уточнила вице-премьер, по итогам реализации проекта в этом году 30 участников получили сертификаты об успешном прохождении курса.

Напомним, обучение проходит бесплатно, организовано Центром «Мой бизнес» при поддержке Совета министров Республики Крым в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым