В Крыму завершился первый этап конкурса «Народный участковый»

Больше всего голосов по итогам первого этапа набрал участковый из МО МВД России «Сакский» капитан полиции Николай Семеньков, на втором и третьем месте участковые из ОМВД России по Симферопольскому району — капитан полиции Игорь Марков и старший лейтенант полиции Алексей Ващенко, на четвертом месте участковый из УМВД России по г. Ялта старший лейтенант полиции Дмитрий Толстунов, на пятом – старший лейтенант полиции Сергей Теленчаев из ОМВД России по Первомайскому району.

С 7 по 16 октября в ходе второго этапа конкурса гражданам предстоит выбрать лучшего из лучших, который будет представлять наш регион на всероссийском этапе.

Предлагаем всем жителям Республики Крым выбрать на сайте https://82.мвд.рф понравившегося сотрудника службы участковых уполномоченных полиции, познакомиться с его биографией и нажать на кнопку «Голосовать».

Уважаемые граждане, поддержите вашего местного участкового! Возможно, именно он станет лучшим представителем своей профессии на всероссийском уровне, — призывают в пресс-службе МВД России в Крыму.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым