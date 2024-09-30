В Крыму завершился первый этап конкурса «Народный участковый»

В Республике Крым подведены итоги первого этапа ежегодного конкурса «Народный участковый», организованного под эгидой МВД России. Крымчане в ходе интернет-голосования выбрали лучших участковых полицейских в своих городах и поселках. На сайте МВД по Республике Крым была размещена полная информация о каждом из претендентов на звание действительно «народного» участкового полицейского. Участники голосования могли узнать, как давно сотрудник служит в правоохранительных органах, сколько преступлений раскрыл их полицейский, как его характеризует начальство.
Больше всего голосов по итогам первого этапа набрал участковый из МО МВД России «Сакский» капитан полиции Николай Семеньков, на втором и третьем месте участковые из ОМВД России по Симферопольскому району — капитан полиции Игорь Марков и старший лейтенант полиции Алексей Ващенко, на четвертом месте участковый из УМВД России по г. Ялта старший лейтенант полиции Дмитрий Толстунов, на пятом – старший лейтенант полиции Сергей Теленчаев из ОМВД России по Первомайскому району.
С 7 по 16 октября в ходе второго этапа конкурса гражданам предстоит выбрать лучшего из лучших, который будет представлять наш регион на всероссийском этапе.
Предлагаем всем жителям Республики Крым выбрать на сайте https://82.мвд.рф понравившегося сотрудника службы участковых уполномоченных полиции, познакомиться с его биографией и нажать на кнопку «Голосовать».
Уважаемые граждане, поддержите вашего местного участкового! Возможно, именно он станет лучшим представителем своей профессии на всероссийском уровне, — призывают в пресс-службе МВД России в Крыму.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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С тегами: МВД России в Крыму