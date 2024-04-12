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В у завершился региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

В Крыму завершился региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:43 12.04.2024

На базе Медицинского института им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета состоялся заключительный региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Государственного Совета РК Анна Рубель, министр здравоохранения РК Константин Скорупский, министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова, и.о. ректора Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов.

56 медицинских организаций Крыма представили более тысячи рабочих мест будущим медицинским работникам. Это терапевты, педиатры, узкие специалисты, такие как неврологи, анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, акушеры-гинекологи, офтальмолог, онкологи, психиатры, а также медицинские сестры. Площадку ярмарки посетили 658 участников. Также работодатели представили для соискателей информацию о мерах поддержки медицинских работников: выплаты молодым специалистам, компенсация за аренду жилья врачам первичного звена, единоразовые выплаты прибывшим из других регионов врачам особо востребованных специальностей, предоставление служебного жилья и другие.

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В Крыму завершился региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства В Крыму завершился региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Всего на протяжении двух дней в мероприятиях регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие 382 работодателя, представивших 10,5 тысяч рабочих мест. Мероприятия ярмарки посетили 7493 участников, им была предоставлена возможность напрямую пообщаться с представителями сразу нескольких потенциальных работодателей.

Площадки ярмарки были развернуты на базе 19-ти территориальных отделений центров занятости в городах и районах республики, 12-ти учебных заведений высшего уровня образования и (или) среднего профессионального уровня в муниципальных образованиях.

С целью ознакомления с миром профессий проведено 14 промышленных и 25 профессиональных туров на предприятиях региона, испытывающих острую потребность в кадрах. В данных турах приняли участие 177 соискателей работы и 504 учащихся.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится второй год подряд одновременно во всех субъектах страны в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

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