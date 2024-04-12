В Крыму завершился региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

56 медицинских организаций Крыма представили более тысячи рабочих мест будущим медицинским работникам. Это терапевты, педиатры, узкие специалисты, такие как неврологи, анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, акушеры-гинекологи, офтальмолог, онкологи, психиатры, а также медицинские сестры. Площадку ярмарки посетили 658 участников. Также работодатели представили для соискателей информацию о мерах поддержки медицинских работников: выплаты молодым специалистам, компенсация за аренду жилья врачам первичного звена, единоразовые выплаты прибывшим из других регионов врачам особо востребованных специальностей, предоставление служебного жилья и другие.

Всего на протяжении двух дней в мероприятиях регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие 382 работодателя, представивших 10,5 тысяч рабочих мест. Мероприятия ярмарки посетили 7493 участников, им была предоставлена возможность напрямую пообщаться с представителями сразу нескольких потенциальных работодателей.

Площадки ярмарки были развернуты на базе 19-ти территориальных отделений центров занятости в городах и районах республики, 12-ти учебных заведений высшего уровня образования и (или) среднего профессионального уровня в муниципальных образованиях.

С целью ознакомления с миром профессий проведено 14 промышленных и 25 профессиональных туров на предприятиях региона, испытывающих острую потребность в кадрах. В данных турах приняли участие 177 соискателей работы и 504 учащихся.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится второй год подряд одновременно во всех субъектах страны в рамках федерального проекта «Содействие занятости».