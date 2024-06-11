В Крыму – жара. Как избежать теплового – «солнечного» удара

Погода в эти дни в Крыму – не июньская. Просто пик лета какой-то. Синоптики обещают кратковременные дожди (и те местами) на следующей неделе. Но температура воздуха – стабильно под «плюс 30». Как обезопасить себя в такую солнечную, жаркую погоду? МЧС Республики Крым рекомендует.

Избегайте долгого нахождения на открытом солнце.

Используйте головные уборы при перемещении по городу: кепки, шляпки, косынки, панамки.

Употребляйте больше жидкости: простую, негазированную прохладную, но не холодную воду.

Не употребляйте в жару алкоголь.

При перемещении на городском транспорте в час пик делайте остановки в пути и выходите на улицу, чтобы побыть в более прохладной обстановке.

При недомогании и головокружении, тошноте сразу зайдите в тень, присядьте, намочите водой платок или любую ткань и приложите ее к голове. Выпейте воды.

Находясь на улице, попросите прохожих побыть с вами до прибытия «Скорой помощи».

В случае ухудшения самочувствия незамедлительно звоните по номеру телефона «103» или «112».