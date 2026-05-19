Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму жары до конца мая не будет
Новости Республики
В Крыму жары до конца мая не будет

В Крыму жары до конца мая не будет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:52 19.05.2026

Резкого скачка летних температур, как это происходит сейчас в Москве, в Крыму в ближайшее время не ожидается. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В Москву пришел огромный гребень тепла с территории Казахстана. Это адвекция тепла. В Крыму такой аномальной жары не ожидается. Мы находимся в мешке прохладной воздушной массы. До конца рабочей недели и в выходные дни на полуострове пройдут временами дожди, завтра ожидаются сильные ливни, грозы, — рассказала Любецкая.

По словам начальника регионального гидрометцентра, сильная жара не прогнозируется в Крыму до конца мая. При этом температура воздуха в тени будет подниматься от 22 до 25 градусов тепла.

Узнайте больше:  В Крыму анонсируют Форум межнационального единства

Весной в северных районах Крыма, в степи, традиционно теплее, там сейчас до 24…25 градусов. В Симферополе, например, вчера был максимум +22 градуса, а сегодня и завтра воздух прогреется до +24 градусов, — уточнила она, добавив, что речь идет о значениях в тени. А на солнце — еще теплее.

Ранее сообщалось, что во вторник погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы.

На Кубани 19-21 мая местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным порывистым ветром.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 8

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.