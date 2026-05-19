В Крыму жары до конца мая не будет

В Москву пришел огромный гребень тепла с территории Казахстана. Это адвекция тепла. В Крыму такой аномальной жары не ожидается. Мы находимся в мешке прохладной воздушной массы. До конца рабочей недели и в выходные дни на полуострове пройдут временами дожди, завтра ожидаются сильные ливни, грозы, — рассказала Любецкая.

По словам начальника регионального гидрометцентра, сильная жара не прогнозируется в Крыму до конца мая. При этом температура воздуха в тени будет подниматься от 22 до 25 градусов тепла.

Весной в северных районах Крыма, в степи, традиционно теплее, там сейчас до 24…25 градусов. В Симферополе, например, вчера был максимум +22 градуса, а сегодня и завтра воздух прогреется до +24 градусов, — уточнила она, добавив, что речь идет о значениях в тени. А на солнце — еще теплее.

Ранее сообщалось, что во вторник погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы.

На Кубани 19-21 мая местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным порывистым ветром.

