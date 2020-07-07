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иллюстрация: открытые источники

В Крыму ждут дождей. И они, говорят синоптики, будут

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:06 07.07.2020

В среду в связи с прохождением контрастного холодного атмосферного фронта в Крыму — на большей части полуострова — ожидаются кратковременные дожди с грозами, в южных, восточных районах и в горах усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Ночная температура воздуха не изменится — 19-24°; дневная понизится до 27-32°. В последующие двое суток без осадков. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 27-32°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В Крыму ждут дождей. И они, говорят синоптики, будут

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