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В Крыму ждут официальных «гостей из Европы», дабы показать последствия "водной блокады"
Фото: ru24.net

В Крыму ждут официальных «гостей из Европы», дабы показать последствия «водной блокады»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:15 26.01.2021

Руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель полагает, что визит комиссара Совета Европы по правам человека в Крым позволит представить мировой общественности последствия водной блокады региона, устроенной украинскими властями. До этого генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заверила, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович прибудет в Крым и составит соответствующий доклад.

Не надо надеяться, надо прививаться российской вакциной и смело решать вопрос с поездкой в Крым. Мы покажем пустой канал и водохранилища. Мировая общественность должна знать о последствиях варварской политики Украины, перекрывшей поставки пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, – цитирует РИА Новости Гемпеля.

Кроме того, крымский депутат добавил, что международная общественность должна дать оценку действиям киевских властей, преследующих цель любым путем навредить и уничтожить жителей полуострова за их демократический выбор и желание жить на своей исторической родине в России.

В Крыму ждут официальных «гостей из Европы», дабы показать последствия "водной блокады"

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