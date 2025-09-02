В Крыму житель Мелитополя получил 16 лет колонии — сотрудничал с СБУ

Судом установлено, что мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, с 2022 года являлся администратором одного из популярных на территории Запорожской области Telegram-каналов. Посредством сообщения, поступившего от одного из подписчиков, он получил информацию о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих, которую направил в чат-бот, используемый сотрудниками службы безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Передаваемая украинской стороне информация являлась достоверной и могла быть использована против интересов Российской Федерации, уточнили в надзорном ведомстве.

Также в администрируемом канале осужденный размещал публикации, призывающие к убийству российских военных, членов избиркомов и представителей органов власти, добавили в пресс-службе.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, он не сможет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете на один год.

Ранее 14 лет колонии получил севастополец, который за деньги отправлял украинским спецслужбам сведения о передвижения кораблей Черноморского флота и видео перемещения вертолетов Нацгвардии.

источник: РИА Новости Крым