В Крыму житель Советского района приговорен к длительному сроку заключения за половые преступления…

…В отношении несовершеннолетней падчерицы.

В Крыму Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

Кировским межрайонным следственным отделом и судом установлено, что житель Советского района и его 15-летний пасынок с 2018 по 2020 годы совершали в отношении 10-летней родственницы преступления сексуального характера, держа ее в страхе. Летом минувшего года девочка приехала погостить в Севастополь к родне, где поделилась с ними шокирующими фактами. По указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева следователи незамедлительно подключились к проверке изложенных фактов, которые нашли свое подтверждение. По ходатайству следствия злоумышленники судом были заключены под стражу, — сообщили в Следственном комитете.

Сегодня приговором суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Также суд назначил ему в качестве мер медицинского характера принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее его пасынок был приговорен судом также к длительному лишению свободы за совершение половых преступлений против сестры.