В Крыму жительница Ялты подозревается в реабилитации нацизма

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма». В настоящее время установлена причастность к совершению данного преступления жительницы Ялты.

Следственным отделом по городу Ялте установлено, что женщина в популярной социальной сети разместила доступную неограниченному кругу лиц информацию, отрицающую факты, установленные приговором Международного военного трибунала. Также жительница Ялты распространила ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, дав положительную оценку идеологии фашизма, — сообщили в Следкоме.

Причастность данной гражданки к совершению вышеуказанного преступления была выявлена сотрудниками следственного отдела по городу Ялта во взаимодействии с коллегами из Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым. В ходе обыска ее квартиры, проходившей при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, изъята религиозная литература, в том числе – с признаками экстремизма, которая также направлена на соответствующую экспертизу.

В настоящее время по уголовному делу проводится ряд неотложных следственных действий, назначен ряд экспертиз. Следствие готовится предъявить жительнице Ялты обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.