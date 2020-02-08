Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму — зима! Со снегом, ветром и гололедицей

crimeapress_news

В Крыму - зима! Со снегом, ветром и гололедицей
фото: pxhere.com

В Крыму — зима! Со снегом, ветром и гололедицей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:29 08.02.2020

В первой половине дня 8 февраля в Крыму, по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сохранятся северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-27 м/с; снег, местами очень сильный, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В МЧС России в Крыму прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта. Также прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на акватории Черного, Азовского морей и Керченского пролива, связанных с авариями и повреждениями на судах при нарушении правил судоходства.

Возможны происшествия, связанные с ухудшением условий дорожного движения, с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП и осложненных условий для движения транспорта, особенно в пониженных участках местности, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах. Возможны также повалы деревьев, порывы линий связи и электропередач, нарушение систем жизнеобеспечения населения, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова. 

При получении сообщения о гололедице необходимо:

  • подготовить сезонную обувь;
  • передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
  • при потере равновесия на льду, необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения;

При усилении порывов ветра необходимо ограничить выход из зданий находится в помещениях.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по телефону службу МЧС – 101, или по единому номеру вызова экстренных служб –112.

В Крыму - зима! Со снегом, ветром и гололедицей

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.