В Крыму — зима! Со снегом, ветром и гололедицей

В первой половине дня 8 февраля в Крыму, по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сохранятся северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-27 м/с; снег, местами очень сильный, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

В МЧС России в Крыму прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта. Также прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на акватории Черного, Азовского морей и Керченского пролива, связанных с авариями и повреждениями на судах при нарушении правил судоходства.

Возможны происшествия, связанные с ухудшением условий дорожного движения, с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП и осложненных условий для движения транспорта, особенно в пониженных участках местности, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах. Возможны также повалы деревьев, порывы линий связи и электропередач, нарушение систем жизнеобеспечения населения, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

При получении сообщения о гололедице необходимо:

подготовить сезонную обувь;

передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

при потере равновесия на льду, необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения;

При усилении порывов ветра необходимо ограничить выход из зданий находится в помещениях.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по телефону службу МЧС – 101, или по единому номеру вызова экстренных служб –112.