В Крыму змеи все чаще заползают в жилые дома – прячутся от жары

За последнюю неделю (после дождей) в Крыму зафиксировано несколько случаев, когда змеи заползали в жилые дома. Причем не только в селах степной зоны. Все чаще змей встречают в городах: Симферополе, Керчи, Бахчисарае, Евпатории. В чем причина? Биологи говорят: все дело в жаре. В такую погоду пресмыкающиеся ищут тенек и влагу. Сгодятся подвалы с вентиляционными окошками, густые заросли травы и кустов под окнами, садовый мусор, сваленное в кучи сено и траву.

Вторая проблема: почти все последние случаи «переселения» гадов поближе к людям связаны со… степными гадюками. Именно эти ядовитые змеи нагрянули в города.

Хоть яд степной гадюки для человека не смертелен (летальных случаев от укуса степной гадюки зафиксировано не было), всё-таки нужно проявлять определённую осторожность при работе на приусадебном участках или во время отдыха на природе.

Степная гадюка – змея с телом серовато-серого цвета, 40-60 сантиметров длиной и массой от 60 до 180 грамм. Брюхо серого цвета с темными пятнами. На спине отчетливая темная зигзагообразная полоса, иногда разделенная на пятна, — пишет Санпрофит .

Что делать при встрече с гадюкой? Главное, помните, что змея никогда не нападёт первой, если не чувствует угрозу своей жизни. Не паникуйте. Удалитесь на безопасное расстояние, змея уползёт дальше по своим делам. Не провоцируйте ее на атаку, не пытайтесь воздействовать на нее предметами и тем более, взять ее в руки.

Если змея заползла в туристическую палатку, порядок действий тот же: не делайте резких движений, не проявляя агрессии, дождитесь, пока гадюка «не уйдёт».

Эти змеи обитают как в степи, так и в горах и предгорьях, помните об том, особенно если поблизости высокий кустарник, камни, пни, или прочие природные укрытия гадюки (могут обитать также и в норах грызунов). Степная гадюка приносит пользу человеку, участвуя в регуляции численности грызунов и прямокрылых насекомых (гадюки питаются, в том числе, саранчой). Это редкий вид, занесённый в Красную книгу. Не убивайте змей, — отмечают серпентологи.

Владельцам частных домов нужно помнить о траве, косить её следует регулярно, не забывая о прилегающей к двору уличной территории. Змея вряд ли устроит в траве гнездо, но вот персональный пляж, чтобы погреться на солнышке, вполне может. Внимательно осматривайте вышедшие на поверхность корни старых деревьев на предмет возможных пустот, в которых пресмыкающиеся тоже могут обосновать своё логово.

И еще один секрет специалистов по змеям: при встрече с человеком рептилия поднимет голову и шипит. Не пугайтесь, это хороший знак: нападает змея как раз молча. А шипением просто предупреждает вас – осторожнее, давайте мирно разойдёмся в разные стороны. Дайте ей успокоиться и уйти, стойте неподвижно, не размахивайте руками и палками. При нападении гадюка делает выпад всего лишь на две трети своей длины вперёд и одну треть длины вверх. Поэтому велика вероятность, что вы заметите её раньше, чем окажетесь в опасной зоне. В таком случае медленно отойдите назад: гоняться за вами змея не станет.

Осторожность при встрече с пресмыкающимися – прежде всего. Особого настроения и времени рассматривать узоры, пятнышки, форму головы, определять: уж, полоз или гадюка – не будет. Поэтому, в любом случае, до контакта лучше дела не доводить.