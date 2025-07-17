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В Крыму значительно увеличилось число вызовов скорой помощи
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму значительно увеличилось число вызовов скорой помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:33 17.07.2025

В Крыму на фоне аномально жаркой погоды и наплыва туристов на 50 процентов увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи. Об этом ф эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Лето и отпуск – понятия, несовместимые со скорой помощью. Мы традиционно не уходим в отпуска летом, потому что это пиковая нагрузка, особенно в курортный сезон. Людей на полуострове стало заметно больше – по ощущениям, мы уже превзошли даже советские показатели, – отметил медик.

Скорая помощь в Крыму справляется с возросшей нагрузкой благодаря заранее принятым мерам, отметил он. Уже весной началась подготовка к сезону, включая увеличение численности персонала. По словам Олефиренко, с 27 июля в штат войдут и 40 студентов медицинских вузов, которые прошли подготовку и готовы работать в бригадах.

В этом году пилотно реализуется программа, по которой студенты 4–5 курсов вместо традиционной практики работают в качестве помощников фельдшеров. Директор центра медицины катастроф рассказал, что в дальнейшем такую форму занятости планируется сделать круглогодичной.

Вообще система интересная. Студенты прошли подготовку и работают. И при этом вуз идет навстречу, им создают индивидуальный план обучения. То есть мы уходим от этой истории, когда студент отработал на скорой помощи в ночь, а потом утром с красными опухшими глазами идет на пары, – рассказал Олефиренко.

Несмотря на возросшую нагрузку, нормативы скорой помощи остаются прежними: на экстренные вызовы бригада должна прибыть в течение 20 минут, на неотложные – в пределах двух часов.

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Мы, конечно, в первую очередь направляем силы на экстренные случаи – те, где решаются вопросы жизни и смерти. Неотложные вызовы могут проседать по времени, но в помощь нам подключаются больницы. По поручению минздрава усиливается работа их служб неотложной помощи», – уточнил директор центра.

В Крыму планируют реализовать проект подготовки фельдшеров за счет работодателя. Центр медицины катастроф будет оплачивать подготовку специалистов по специальности «Лечебное дело». Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в колледж после 11 класса на контрактной основе. После окончания обучения они должны будут отработать 3 года в организации-спонсоре.

источник: РИА Новости Крым 

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