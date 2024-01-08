В Крымy Рождественские богослужения прошли без происшествий

В ночь с 6 на 7 января в Крыму прошли Рождественские богослужения. В храмах, где проходили Всенощные бдения, были организованы дежурства специалистов МЧС России, которые в случае непредвиденной ситуации могли бы быстро организовать эвакуацию людей. Как уточнили в ГУ МЧС России по РК, перед новогодними праздниками сотрудниками государственного пожарного надзора были проведены профилактические осмотры мест проведения праздничных богослужений.

Во время новогодних и рождественских праздников подразделения МЧС России переведены в усиленный режим работы. В готовности к реагированию от РСЧС Республики Крым находится 2216 человек и 813 единиц техники. Благодаря комплексной профилактической работе, в крымских храмах и соборах не допущено нарушений мер пожарной безопасности. Все праздничные мероприятия прошли без происшествий, – отметили в ГУ МЧС России по РК.