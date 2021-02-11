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В курортное село Береговое (в Бахчисарайском районе) пришел природный газ

В курортное село Береговое (в Бахчисарайском районе) пришел природный газ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Газоснабжение Крыма 20:14 11.02.2021

Торжественный пуск газа состоялся курортном селе Береговое Бахчисарайского района.

Министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников принял участие в зажжении символического факела при пуске газа в жилые дома в селе Береговое Бахчисарайского района, где проживает 827 человек, — отметили в минтопэнерго РК.

Уточняется, что за счет республиканского бюджета построен газопровод протяженностью 13,2 км. Общая стоимость строительства объекта составила почти 17 млн. рублей.  На объекте выполнены работы по укладке линейной части распределительного газопровода.

В настоящее время заключаются договоры на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей. Уже заключено 30 договоров, 4 домовладения готовы к пуску газа, — рассказал министр топлива и энергетики РК.

Евгений Рукавишников поздравил сельчан с приходом голубого топлива и выразил надежду, что в скором времени все жители села Береговое смогут ощутить тепло и комфорт в своих домах.

В курортное село Береговое (в Бахчисарайском районе) пришел природный газ

Фото: минтопэнерго РК.

В курортное село Береговое (в Бахчисарайском районе) пришел природный газ

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