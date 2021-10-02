В курортной Учкуевке – обвал грунта

1 октября, в 17:19 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от очевидцев поступило сообщение, что в поселке Учкуевка, на территории садового товарищества «Парус» произошел обвал грунта. Вместе с глиняно-песчаным берегом по склону «сползли» зозпостройки. Как отметили в ГУ МЧС России по г. Севастополю, существует угроза сползания нежилого строения (беседка).

Погибших, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле, — коротко сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, 30 июля 2018 года на территории все того же садового товарищества «Парус» в результате оползня произошло обрушение двух хозяйственных построек. 31 июля случился повторный обвал грунта. Всего в зоне возможного обрушения, по словам специалистов, на тот момент находилось 33 участка.