Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В курортной Учкуевке – обвал грунта

crimeapress_news

реклама в крыму
В курортной Учкуевке – обвал грунта
Фото: ВК

В курортной Учкуевке – обвал грунта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:59 02.10.2021

1 октября, в 17:19 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от очевидцев поступило сообщение, что в поселке Учкуевка, на территории садового товарищества «Парус» произошел обвал грунта. Вместе с глиняно-песчаным берегом по склону «сползли» зозпостройки. Как отметили в ГУ МЧС России по г. Севастополю, существует угроза сползания нежилого строения (беседка).

Погибших, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле, — коротко сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, 30 июля 2018 года на территории все того же садового товарищества «Парус» в результате оползня произошло обрушение двух хозяйственных построек. 31 июля случился повторный обвал грунта. Всего в зоне возможного обрушения, по словам специалистов, на тот момент находилось 33 участка.

В курортной Учкуевке – обвал грунта

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.