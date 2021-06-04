В курортном поселке Новый Свет установят арт-объекты на тему советской комедии «Три плюс два»

Об открытии обновленной набережной в курортном поселке Новый Свет (городской округ Судак) мы уже рассказывали.

В достаточно короткие сроки выполнен большой объем работ. Вся променадная зона теперь вымощена плиткой, оборудована местами отдыха для гостей и жителей, а дорога, ведущая к поселковой набережной, отремонтирована и покрыта свежим асфальтом. Мероприятия по благоустройству этой территории будут продолжаться. Предстоит заменить старые урны, провести работы по озеленению и освещению, — рассказал глав администрации Судака Игорь Степиков.

Он уверен: набережная одного из самых красивых курортных поселков Крыма теперь выглядит достойно. Но останавливаться на достигнутом ни поселковые, ни судакские власти не намерены. Так, в Новом Свете планируется установить арт-объекты в память о съёмках известного советского фильма «Три плюс два», которые проходили именно здесь.

Будем обустраивать новые арт-зоны. В частности, в месте, где снимался фильм «Три плюс два» поставим арт-объект – старый «Запорожец» и палатку, где все могли бы фотографироваться, — рассказал Игорь Степиков.

Напомним, комедия «Три плюс два» — об отдыхе и приключениях «дикарей» в Крыму вышел на экраны в 1963 году. Основным местом съемок стал курортный поселок Новый Свет и его окрестности.