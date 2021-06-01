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В посёлке Новый Свет презентовали обновлённую набережную

В посёлке Новый Свет презентовали обновлённую набережную

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:32 01.06.2021

Проект по благоустройству набережной Нового Света – один из самых крупных среди реализуемых в округе. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет почти 9 тыс. кв. м.

На сегодняшний день его реализация находится на завершающем этапе. На поселковой набережной произведены работы по замене ливневки, канализационных люков и колодцев, установлены бортовые камни, выполнена фрезеровка старого полотна прогулочной зоны и пешеходных дорожек, на которых теперь уложена новая тротуарная плитка. Сейчас идет организация мест отдыха, устанавливаются скамейки и урны, ведется озеленение. Также, с учетом пожеланий гостей и местных жителей, выполнен текущий ремонт дороги по ул. Шаляпина, ведущей к набережной, — сообщили в пресс-службе администрации Судака.

В посёлке Новый Свет презентовали обновлённую набережную

фото: пресс-служба администрации Судака

В посёлке Новый Свет презентовали обновлённую набережную

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