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В курортной Оленевке завершено строительство биологических очистных сооружений
Фото: минстрой РК

В курортной Оленевке завершено строительство биологических очистных сооружений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:25 23.01.2024

В селе Оленевка Черноморского района завершено строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов мощностью 798 кубометров в сутки, в том числе разводящих сетей канализации общей протяжённостью 35,7 км.

Новые биологические очистные сооружения позволят обеспечить осуществление полной биологической очистки и безопасной утилизации канализационных сточных вод и хозяйственно-бытовых отходов и их последующее водоотведение, – сообщили в минстрое РК.

Кроме того, очистные сооружения обеспечат санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (тем более – в курортном приморском селе), приведение качественных показателей процесса очистки и обеззараживания сточных вод к требуемым параметрам, что позволит свести к минимуму вредное воздействие процесса очистки и его отходов на окружающую среду. По сути, новые очистные исключают саму возможность загрязнения Чёрного моря и прибрежной территории, что будет способствовать экологическому оздоровлению региона, а также позволит обеспечить комфортные и безопасные условия проживания и отдыха жителей и гостей региона.

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Объект реализован в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость строительства очистных сооружений согласно заключенному государственному контракту составила 724 млн рублей.

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