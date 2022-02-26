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В курортной сфере Крыма планируется реализовать 21 инвестиционное соглашение  

В курортной сфере Крыма планируется реализовать 21 инвестиционное соглашение  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инвестиции в Крым 20:35 26.02.2022

Интерес инвесторов к реализации проектов в курортной сфере Крыма в 2021 году вырос. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Вырос интерес инвесторов к развитию отрасли. В 2021 году подписано 21 инвестиционное соглашение на сумму более 20,1 млрд. рублей, что сопоставимо с объёмом привлеченных инвестиций за предыдущие пять лет, — отметила она.

Проектами предусмотрены реконструкция существующих объектов размещения, строительство новых гостиничных комплексов и кемпингов, реконструкция набережных и строительство развлекательных комплексов.

Она отметила, что в 2021 году в Крыму отдохнуло 9,4 млн. туристов, что на 26,4% больше, чем в доковидном 2019 году.

Это самый высокий результат за постсоветский период, — подчеркнула вице-премьер. 

При этом число организованных отдыхающих, по ее словам, за год увеличилось в 1,8 раза (до 3,8 млн. человек), что обеспечило рост налоговых поступлений от субъектов хозяйствования санаторно-курортного комплекса в 1,5 раза (всего в бюджет поступило 5,8 млрд. рублей).


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