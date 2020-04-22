В курортных городах и поселках Крыма «значительно увеличат количество патрулей»

Первые два дня мониторинга мест пребывания граждан, прибывших в Крым с материка дали ожидаемый результат. Информация, указанная в анкетах при въезде на полуостров, не подтверждается. Например, написал человек, что будет находиться (и обязуется находиться) «в гостях у тетки в Алуште», а его там нет, да и не было.

Видим ряд регионов, по которым согласно предоставленных анкет мы не можем установить место жительства лиц, которые прибыли в гости. Ввиду чего принято решение министром внутренних дел по Республике Крым — с сегодняшнего дня в этих населенных пунктах будет значительно увеличено количество патрулей и будем устанавливать их на улице. То есть прочешем эти районы. Мы их для себя уже определили, – рассказал в ходе очередного заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

На это Глава Крыма предложил «поголовно» проверять машины с иногородними номерами.

Это группа риска, мы говорили – Черноморский, Ленинский, Сакский, Красногвардейский районы, Ялта. На Южном берегу очень много машин с чужими номерами. В этой ситуации я прошу, чтобы сотрудники ГИБДД обращали внимание и машины с чужими номерами внутри Республики Крым останавливали 100% для проверки. С пониманием, чего здесь делают, с какой целью находятся, где зарегистрированы, когда приехали, – сказал Аксёнов.

Всего крымские населенные пункты (на предмет приезжих) проверяют 149 мобильных групп. За прошедшие сутки мобильные группы проверили более 1100 человек из 3776 приезжих.

Кроме того, проверено 405 лиц, которые получили предписание Роспотребнадзора об изоляции. Установлен один человек, который нарушил режим. Соответствующие материалы оформлены, решается вопрос о помещении его в обсерватор.

Составлены более 105 протоколов в отношении лиц, которые безосновательно находились на улицах городов. Более 10 протоколов составлены не родителей, которые не следили за местонахождением своих детей. Один протокол был составлен за нарушение миграционного законодательства, — отчитался Смаглин.

«Инициативные граждане» сообщили на горячую линию о 40 нарушениях. 27 из них были отработаны, составлены протоколы, остальные оказались безосновательными.