В курортом поселке Рыбачье выявили стройку на берегу моря

Глава администрации Алушты Галина Огнева, по просьбе жителей поселка Рыбачье, разбиралась на месте со стройкой на пляже. В частности, строительства «объекта рекреационного назначения» формально идет на территории здешнего кооператива, а по факту – на берегу моря.

Как выяснилось на месте, стройка гидротехнических берегоукрепительных сооружений самовольно проводится на территории кооператива, в непосредственной близости от моря. Проектная документация и иные разрешительные документы отсутствуют, — отметила Галина Огнева.

По ее словам, данные работы не были согласованы в установленном порядке с администрацией муниципалитета Алушты. Принято решение убрать строительный мусор, остановить стройку, предоставить необходимую проектную документацию.