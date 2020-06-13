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В курортом поселке Рыбачье выявили стройку на берегу моря

В курортом поселке Рыбачье выявили стройку на берегу моря

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 12:44 13.06.2020

Глава администрации Алушты Галина Огнева, по просьбе жителей поселка Рыбачье, разбиралась на месте со стройкой на пляже. В частности, строительства «объекта рекреационного назначения» формально идет на территории здешнего кооператива, а по факту – на берегу моря.

Как выяснилось на месте, стройка гидротехнических берегоукрепительных сооружений самовольно проводится на территории кооператива, в непосредственной близости от моря. Проектная документация и иные разрешительные документы отсутствуют, — отметила Галина Огнева.

В курортом поселке Рыбачье выявили стройку на берегу моря

По ее словам, данные работы не были согласованы в установленном порядке с администрацией муниципалитета Алушты. Принято решение убрать строительный мусор, остановить стройку, предоставить необходимую проектную документацию.

В курортом поселке Рыбачье выявили стройку на берегу моря

В курортом поселке Рыбачье выявили стройку на берегу моря

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