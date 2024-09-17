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В Курск отправили гуманитарный груз, собранный от представителей крымской туротрасли
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Курск отправили гуманитарный груз, собранный от представителей крымской туротрасли

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:53 17.09.2024

Представители туротрасли Крыма не остаются в стороне от событий, происходящих в Курской области. В Министерство курортов и туризма Республики Крым от них поступило 54 единицы электронной техники и приборов (телевизоры, холодильники, микроволновые и электроиндукционные печи, мультиварки, бойлеры, чайники, утюги и др.), около тонны различных бакалейных товаров (крупы, мука, сахар, чай, кофе, сгущенное молоко, соки и др.), 1100 банок мясных и рыбных консервов, а также комплекты постельного белья. Кроме того, предприниматели из Белогорска передали два генератора и две бензопилы.

Также в сборе помощи помогло подведомственное министерству предприятие ГУНПП РК «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция».

Гуманитарная помощь нужна даже не сама по себе, важно передать из Крыма заботу, внимание и сопричастность к нуждам наших сограждан, передать, что мы вместе и никто не останется без поддержки. Представители туротрасли Крыма уже не первый раз доставляют гуманитарный груз, постоянно помогают также участникам СВО и членам их семей, — считает сопровождающий груз в Курск заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Аметхан Тынчеров.

В погрузке гумпомощи принял участие министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий и сотрудники министерства. По слова министра, уже готовится к сбору следующий гуманитарный груз.

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источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма

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