В Курской области установили памятник в честь погибших севастопольских пиротехников
В Курской области установили памятник в честь погибших севастопольских пиротехников

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 15:39 05.11.2025

На Аллее Славы в Пристенском районе открыли памятник в честь сотрудников сводного пиротехнического отряда МЧС России, погибших при исполнении служебного долга.

14 июля при разминировании в Пристенском районе оборвались жизни сотрудников севастопольского чрезвычайного ведомства Сергея Иванова и Решата Медиева. Своё последнее задание на курской земле они выполняли вместе. Оба героя награждены Орденами Мужества посмертно. Их коллеги привезли в Курскую область камень с севастопольской горы Гасфорта, который увенчала мемориальная табличка. Идею помог воплотить начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев. Память о героях будет жить в веках, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю

