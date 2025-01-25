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В Курскую область из Крыма отправился гуманитарный груз
фото: Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии

В Курскую область из Крыма отправился гуманитарный груз

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:02 25.01.2025

В центр помощи пострадавшим в Курской области Синодального отдела Русской православной церкви по социальному служению и церковной благотворительности из Симферопольской и Крымской епархии были доставлены новые матрасы и одеяла.

Все переданное предназначено для раздачи нуждающимся жителям Курской области, пострадавшим от боевых действий. Сбор и доставка груза была организована совместно с министерством культуры Республики Крым. По пути в Курск крымчане побывали в Щебекино. Город заметно пострадал от боевых действий.

Из Луганска наш путь прошел через Старобельск, Айдар, Ровеньки (Белгородские), Валуйки и Щебекино… В Щебекино огромное количество расстрелянных домов дронами и обстрелами артиллерии. Окна магазинов заложены мешками с песком. В первый раз в своей жизни увидел школьный автобус с сидящими в нем детьми, на котором установлен довольно серьезный РЭБ. Несмотря на все это, в городе много машин и людей, ходят дети. Помоги им и нам Господи, — отмечает руководитель Специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков.

источник: Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии

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