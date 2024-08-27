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В Курскую область на помощь выехали крымские студенты

В Курскую область на помощь выехали крымские студенты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:01 27.08.2024

Сегодня группа из 7 волонтеров Молодежного крыла Народного Фронта Крыма выехала на помощь жителям Курской области. Это уже вторая группа из Крыма, ребята будут помогать эвакуированным гражданам, а также вручать помощь, переданную со всей России. Часть ребят вчера до поздней ночи помогала тушить пожар под Феодосией.

Курск, Крым с вами, едем помогать, вместе справимся с чем угодно!, — отмечает участник Молодежного крыла Народного фронта в Крыму Богдан Карпов.

Студенты везут многотонный гуманитарный груз из медикаментов, средств реабилитации, личной гигиены и продуктовых наборов. Их вместе с Народным фронтом собирал МДЦ «Артек», крымские колледжи, завод «Фиолент» и неравнодушные крымчане, а организовать транспорт помог Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского.

Спасибо за вашу инициативу, за вашу несомненную смелость, а Крымский федеральный университет всегда знает и помнит о своих студентах. Будем вас помнить, добра и здоровья!, — обратился к студентам проректор по международной деятельности и информационной политике Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского Сергей Юрченко.

В Курскую область на помощь выехали крымские студенты В Курскую область на помощь выехали крымские студенты

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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