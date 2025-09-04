В лагерях Крыма этим летом работали более 1500 вожатых студотрядов

С июня по август этого года в детских лагерях Крыма работали более 1500 вожатых Российских студенческих отрядов. Они обеспечили отдых и оздоровление для 25 тысяч детей на 13 площадках республики.

Помимо вожатых из крымских студотрядов в детских лагерях летом работали 380 студотрядовцев из других регионов страны. При этом стояла задача закрыть нехватку вожатых с привлечением, прежде всего, крымских студентов, на что и была направлена работа штаба студотрядов Крыма. Крымские студотрядовцы составили основной костяк вожатских смен. Чтобы закрыть нехватку кадров, весной на базе КФУ им. В. И. Вернадского и КИПУ им. Ф. Якубова прошли обучение 850 студентов по профессии «вожатый». К работе также подключались подростковые трудовые отряды – школьники и студенты колледжей 15-17 лет.

Летняя оздоровительная кампания студенческих отрядов Республики Крым подошла к концу, но наши вожатые продолжают трудиться в лагерях на осенних сменах. Ежегодно потребность в квалифицированных кадрах в сфере детского оздоровления увеличивается, и одновременно растет количество студентов, желающих поработать вожатыми. Благодаря организации профессионального обучения на базе университетов у нас появляется возможность закрыть большую часть потребности в квалифицированных кадрах. В настоящее время студенческие отряды Республики Крым уделяют особое внимание подготовке вожатых к работе с детьми с новоприсоединенных территорий, а также с районов, где происходят военные действия. Мы уверены, что наши вожатые помогают сделать отдых детей качественным и безопасным, – поделилась Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

В этом году в Крым преимущественно приезжают вожатые из Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. В этой связи на территории региона функционируют два Межрегиональных студенческих педагогических отряда: «Евпатория», объединяющий в вожатской работе семь детских лагерей в Евпатории и Заозерном, и «Песчаный берег», в рамках которого вожатые трудятся на пяти объектах. Межрегиональные трудовые проекты позволяют, несмотря на разные теоретические и практические подходы подготовки, выработать единые подходы в работе вожатых и при этом добавить соревновательность в работе между вожатыми в детских лагерях.

По итогам сезона планируется определить лучший педагогический отряд и лучший лагерь. Соревнование мотивирует вожатых и повышает качество их работы.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса Оцените материал

Просмотры: 9