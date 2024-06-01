В лагерях Республики Крым — старт оздоровительного сезона

С 1 июня практически во всех детских лагерях Крыма начинается оздоровительный сезон. На самом деле, с учётом климата и специализации региона на детском оздоровлении этот сезон идёт круглый год, например, в МДМЦ «Артек». Но сезонные классические детские лагеря преимущественно начинают свою работу с первых дней лета.

К 1 июня студенты, планирующие работать вожатыми, досрочно сдают сессию и отправляются для работы в детские лагеря. Активную поддержку в этой работе оказывают Российские студенческие отряды. На протяжении года среди студотрядов велась подготовка вожатых, были проведение выездные инструктажи, которые помогли погрузиться в атмосферу лагерей. Также на базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова было организовано профессиональное обучение по специальности «вожатый», в рамках которого студенты смогли получить необходимые знания и свидетельства о профподготовке в соответствии с Профстандартом.

В этом году потребность в вожатых составляет более тысячи человек на каждой смене во всех лагерях Крыма. А за весь сезон превысит планку в пять тысяч вожатых. Ранее весомый вклад в этом количестве вожатых играли приезжие студенты из других регионов России. Но на данный момент мы столкнулись с тем, что сами ребята, а также образовательные организации, где они обучаются, и их родители опасаются ехать в Крым из-за переживаний о своей безопасности, связанной с близостью Крыма к СВО. Таким образом, нехватку вожатых приходится решать усилиями крымских и севастопольских студентов, а также привлечением к работе вожатыми студентов из новых регионов. Так только из Запорожской области у нас уже работают более 60 вожатых. Важно качественно подготовить студентов к ответственной работе. И пока Российским студенческим отрядам это удается сделать. Оздоровительные лагеря Крыма готовы принять детей со всей России, и наши вожатые создадут для них незабываемые впечатления. Особое внимание мы уделяем приему детей из Белгородской области: среди вожатых проведены дополнительные инструктажи для обеспечения их комфорта и безопасного отдыха, — отмечает Владимир Кайданский, руководитель регионального штаба Крымского регионального отделения РСО.

Усилиями студенческих отрядов Республики Крым выполняется работа в 13 детских лагерях, объединяя только на 1 смене 259 вожатых, что позволяет закрыть четверть необходимой потребности в вожатых в Крыму. В этом году команда вожатых включает как опытных специалистов, так и студентов, которые впервые попробуют себя в этой роли. Опытные ребята передают свой опыт новому поколению вожатых и вместе создают незабываемые впечатления для детей.

В этом сезоне я работаю культорганизатором в лагере ДОЛ «Лучистый». Мы подготовили разнообразную и насыщенную программу мероприятий, направленных на всестороннее развитие детей. Каждый день включает в себя спортивные игры, творческие мастер-классы и познавательные экскурсии. Наша цель — создать для детей атмосферу радости и дружбы, чтобы это лето стало для них ярким и запоминающимся, – поделилась комиссар студенческого педагогического отряда Карина Гаянова.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды», +7 978 725-25-07, pressa-rso@mail.ru