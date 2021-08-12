В Ленинском и Кировском районе Крыма подтоплено около сотни домов

По информации ГУ МЧС России по РК, 12 августа сильные осадки были зарегистрированы на территории Кировского и Ленинского районов. В результате произошло подтопление 170 придомовых территорий, из них 90 — частные домовладения. Также был подтоплен участок автомобильной трассы «Таврида».

В результате проведенных аварийно-спасательных работ большая часть домов и придомовых территорий освобождена от воды. Обеспечен беспрепятственный проезд транспорта по автомобильной трассе «Таврида».

В настоящее время силы и средства Главного управления переведены в режим повышенной готовности. На базе Главного управления МЧС России по Республике Крым продолжает работу оперативный межведомственный штаб. Кроме того, в муниципальных образованиях, а также на республиканском уровне проведены заседания комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности, на которых были рассмотрены вопросы ликвидации последствий подтоплений и выполнения первоочередных мероприятий по минимизации последствий комплекса опасных метеоявлений, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

С целью проведения превентивных мероприятий и организации экстренного реагирования в местах наиболее подверженных рискам подтоплений создана группировка сил и средств в количестве более 200 человек и 58 единиц техники, из них от МЧС России — 187 человек и 47 единиц техники. В населенных пунктах восточной части Республики Крым выставлены временные спасательные посты. Дополнительно привлечена аэромобильная группировка Донского спасательного центра МЧС России.