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В Ленинском районе Крыма и в Керчи обезвредили очередную "партию" боеприпасов

В Ленинском районе Крыма и в Керчи обезвредили очередную «партию» боеприпасов

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 18:27 19.06.2020

В Ленинском районе и в Керчи были обезврежены 10 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Информация об обнаружении подозрительных предметов, внешне напоминающих боеприпасы, поступила от местных жителей.

Операцию по идентификации и обезвреживанию немецких боеприпасов осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ и водолазно-спасательное отделение Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В результате обследования территории взрывоопасные предметы были идентифицированы. В с. Осовино Ленинского района обнаружена 1 немецкая осколочная авиабомба массой 50 кг (SD-50), в с. Чистополье Ленинского района — 3 авиационных бомбы массой 10 кг (АО-10), в с. Семисотка Ленинского района — 1 авиационная бомба массой 10 кг (АО-10). Кроме того, в акватории Черного моря, в районе с. Опасное ГО Керчь водолазы СМО подняли на поверхность 5 авиационных бомб (АО-10), — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

В Ленинском районе Крыма и в Керчи обезвредили очередную "партию" боеприпасов В Ленинском районе Крыма и в Керчи обезвредили очередную "партию" боеприпасов В Ленинском районе Крыма и в Керчи обезвредили очередную "партию" боеприпасов В Ленинском районе Крыма и в Керчи обезвредили очередную "партию" боеприпасов

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

В Ленинском районе Крыма и в Керчи обезвредили очередную "партию" боеприпасов

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