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В Ленинском районе Крыма нашли и обезвредили очередные "подарки" ВОВ

В Ленинском районе Крыма нашли и обезвредили очередные «подарки» ВОВ

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:08 08.08.2020

По информации ГУ МЧС России по РК, вчера в Ленинском районе были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны в количестве 3 единиц: одна осколочная бомба (SD-1) массой 1 кг, обнаруженная на открытой территории пгт Багерово и две фугасные авиационные бомбы (ФАБ-100) массой 100 кг, обнаруженные на территории Керчь-Крепость.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Фото: ГУ МЧС России по РК

В Ленинском районе Крыма нашли и обезвредили очередные "подарки" ВОВ

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