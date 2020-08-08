В Ленинском районе Крыма нашли и обезвредили очередные «подарки» ВОВ

По информации ГУ МЧС России по РК, вчера в Ленинском районе были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны в количестве 3 единиц: одна осколочная бомба (SD-1) массой 1 кг, обнаруженная на открытой территории пгт Багерово и две фугасные авиационные бомбы (ФАБ-100) массой 100 кг, обнаруженные на территории Керчь-Крепость.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Фото: ГУ МЧС России по РК