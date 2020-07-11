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В Ленинском районе Крыма обезвредили 415(!) боеприпасов времён ВОВ
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

В Ленинском районе Крыма обезвредили 415(!) боеприпасов времён ВОВ

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:28 11.07.2020

В Ленинском районе Крыма подозрительные предметы, внешне напоминающие боеприпасы, обнаружили местные жители.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В результате обследования территории взрывоопасные предметы — были идентифицированы: в с. Багерово Ленинского района обнаружены 2 авиационные бомбы массой 2,5 кг (АО-2.5) и 413 единиц взрывателей к авиационным бомбам, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

В Ленинском районе Крыма обезвредили 415(!) боеприпасов времён ВОВ

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