В Ленинском районе Крыма обезвредили 415(!) боеприпасов времён ВОВ

В Ленинском районе Крыма подозрительные предметы, внешне напоминающие боеприпасы, обнаружили местные жители.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В результате обследования территории взрывоопасные предметы — были идентифицированы: в с. Багерово Ленинского района обнаружены 2 авиационные бомбы массой 2,5 кг (АО-2.5) и 413 единиц взрывателей к авиационным бомбам, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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