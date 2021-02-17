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В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС обезвредили стокилограммовую бомбу

В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС обезвредили стокилограммовую бомбу

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:01 17.02.2021

Сотрудники Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым на территории Ленинского района и городского округа Феодосия провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

На территории сельского поселения Чистополье Ленинского района были обнаружены: 1 единица ФАБ-100 – основная авиационная бомба СССР в годы войны (весом 100 кг) и 1 единица ЗАБ-50 – зажигательная авиабомба твердого горючего (весом 50 кг). В пгт. Багерово – 1 осколочная авиабомба АО-10 (весом 10 кг) и немецкая осколочная бомба SD-1. В городском округе Феодосия в районе села Насыпное обнаружены две единицы АО-2,5 – осколочная авиационная бомба (2,5 кг), — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС обезвредили стокилограммовую бомбу

По словам спасателей, важную роль сыграла ответственность граждан, которые при обнаружении взрывоопасных предметов без промедления сообщили об этом в МЧС.

После подрыва проведено повторное обследование территорий сельских поселений на наличие иных взрывоопасных предметов. Других боеприпасов на месте не обнаружено. Всего в операции было задействовано 6 человека личного состава и 2 единицы техники, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС обезвредили стокилограммовую бомбу

С начала года в Крыму обезврежено 59 взрывоопасных предметов.

В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС обезвредили стокилограммовую бомбу

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