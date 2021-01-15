В Ленинском районе Крыма уничтожены пять взрывоопасных предметов

Сегодня в Ленинском районе Крыма, близ села Чистополье группой пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

На открытой территории, сотрудниками МЧС России обнаружены: 1 осколочная авиационная бомба SD-50 (весом 50 кг.), 1 зажигательная авиационная бомба ЗАБ-50 (весом 50 кг.), 1 авиационная бомба АО-20 (весом 20 кг.) и 2 авиационных бомбы АО-2,5 (весом 2,5 кг. каждая). Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасного предмета от МЧС России было привлечено 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по РК.