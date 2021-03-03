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В Ленинском районе Крыма уничтожены взрывоопасные предметы

В Ленинском районе Крыма уничтожены взрывоопасные предметы

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:53 03.03.2021

Сегодня утром в Ленинском районе группой пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

В Ленинском районе Крыма уничтожены взрывоопасные предметы

На открытой территории сотрудниками МЧС России обнаружены: 1 авиационная бомба АО — 10 (весом 10 кг), 1 фугасная авиационная бомба ФАБ – 100 (весом 100 кг). Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В Ленинском районе Крыма уничтожены взрывоопасные предметы

Фото: ГУ МЧС России по РК.

В Ленинском районе Крыма уничтожены взрывоопасные предметы

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