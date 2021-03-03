В Ленинском районе Крыма уничтожены взрывоопасные предметы

Сегодня утром в Ленинском районе группой пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

На открытой территории сотрудниками МЧС России обнаружены: 1 авиационная бомба АО — 10 (весом 10 кг), 1 фугасная авиационная бомба ФАБ – 100 (весом 100 кг). Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Фото: ГУ МЧС России по РК.