В Ленинском районе Крыма уничтожены взрывоопасные предметы

Сегодня в Ленинском районе Крыма группа пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК провела операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. На открытой территории сотрудниками МЧС России были обнаружены: 1 фугасная авиационная бомба ФАБ-50 (весом 50 кг), 1 осколочная авиабомба АО-20 (весом 20 кг), 3 осколочные авиабомбы АО-10 (весом 10кг.), 1 осколочная авиабомба АО-2.5 (весом 2.5 кг).

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.