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В Ленинском районе Крыма уничтожили авиабомбы

В Ленинском районе Крыма уничтожили авиабомбы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 9:52 27.06.2020

Сообщение в ГУ МЧС России по РК о том, что в Ленинском районе обнаружены подозрительные предметы, внешне напоминающие боеприпасы, поступило от местных жителей.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В результате обследования территории взрывоопасные предметы были идентифицированы. В с. Фронтовое Ленинского района обнаружены 17 авиационных бомб массой 2,5 кг (АО-2,5) и 1 осколочная авиабомба массой 1 кг (SD-1). Кроме того, 1 авиабомбу массой 10 кг (АО-10) пиротехники обнаружили и в с. Чистополье Ленинского района, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму. — Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото:  архив ГУ МЧС России по РК

В Ленинском районе Крыма уничтожили авиабомбы

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