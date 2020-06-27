В Ленинском районе Крыма уничтожили авиабомбы

Сообщение в ГУ МЧС России по РК о том, что в Ленинском районе обнаружены подозрительные предметы, внешне напоминающие боеприпасы, поступило от местных жителей.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В результате обследования территории взрывоопасные предметы были идентифицированы. В с. Фронтовое Ленинского района обнаружены 17 авиационных бомб массой 2,5 кг (АО-2,5) и 1 осколочная авиабомба массой 1 кг (SD-1). Кроме того, 1 авиабомбу массой 10 кг (АО-10) пиротехники обнаружили и в с. Чистополье Ленинского района, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму. — Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.