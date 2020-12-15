В Ленинском районе Крыма уничтожили две авиабомбы — боеприпасы времён ВОВ

Сообщения об обнаружении подозрительных предметов, внешне напоминающих боеприпасы в районе п. Багерово и с. Каменское Ленинского района, поступили в службу спасения от местных жителей.

Для проведения операции по идентификации и обезвреживанию опасной находки на место прибыли специалисты-пиротехники специального морского отряда МЧС России. В результате обследования территории опасные находки были идентифицированы как авиационные бомбы весом 10 и 20 кг (АО-10, АО – 20, АПУВ) в количестве 3 единиц. Авиабомбы были успешно извлечены и погружены на специальный автомобиль для транспортировки на полигон, на котором были уничтожены. Идентификация и обезвреживание проводились с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

В случае обнаружения предметов, напоминающих взрывоопасные необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК